أملج 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستواصلت في محافظة أملج اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاء مجتمعنا"، التي نظمتها عدداً من الجهات الحكومية بالتعاون مع رابطة أملج البيئية بمنتزه الدقم السياحي.وشارك وكيل محافظة أملج مسعود بن مُسلم الجهني بحضور مدير مكتب تعليم المحافظة هاشم الشريف ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني طلاب مدارس المحافظة وطلاب المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي حملة تنظيف المنتزه وغرس بعض النباتات البرية التي وفرتها رابطة أملج البيئية.وأوضح رئيس رابطة أملج البيئية عبدالرحمن الفايدي أن الرابطة قامت بتوفير أنواعاً مختلفة من الشتلات البرية التي تم توزيعها على المشاركين في هذه الفعالية منها السدر بري والطلح واليسر "البان" والآثل وبعض اشجار الزينة المناسبة لطبيعة المنطقة، كما تم توزيع عدد منها على رؤساء مراكز الإمارة المشاركين في الفعاليات لنشر هذه الثقافة للمواطنين في القرى والهجر.// انتهى //13:21ت م0109