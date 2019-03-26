القاهرة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، غدًا بالعاصمة المصرية القاهرة، الندوة الدولية الأولى حول تراث العرب والمسلمين في مجال علم العروض، تحت عنوان "مخطوطات العروض: أسئلة الإرث والعصر وثنائية القاعدة والإبداع"، التي تستمر لمدة يومين.وتناقش الندوة في يومها الأول التراث العروضي ما بين التأسيس والوعي التاريخي والنقدي، فيما تتطرق في يومها الثاني إلى "التراث العروضي: مرايا العصر وآفاق المستقبل".وتهدف الندوة التي يشارك فيها عدد من كبار الباحثين في علم العروض، من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، والهند، إلى تسليط الضوء على الجانب المهم من التراث اللغوي المخطوط، ولفت الأنظار إلى المنجز العروضي القديم، وموقف المحدثين منه، ثم الوقوف على جدلية النص العروضي وتحقيق النصوص.// انتهى //13:22ت م0110