الكويت 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض المؤشر العام 98ر26 نقطة، ليبلغ مستوى 28ر5538 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 48ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر145 مليون سهم، تمت من خلال 5805 صفقات نقدية، بقيمة 7ر28 مليون دينار كويتي (نحو 71ر94 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 77ر4851 نقطة، وبنسبة 14ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر84 مليون سهم، تمت عبر 2638 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 18ر15 مليون دولار).// انتهى //13:26ت م0111