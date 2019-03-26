عام / اللواء العتيبي يُكرّم المتميزين في برنامج "ترتيل"
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، المتميزين من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة في برنامج "ترتيل" , الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة , واستمر لثلاثة أسابيع.
وهنأ اللواء العتيبي , بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي , المتميزين حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة وبث روح التنافس مع زملائهم.
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13:29ت م
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