جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسكرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، المتميزين من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة في برنامج "ترتيل" , الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة , واستمر لثلاثة أسابيع.وهنأ اللواء العتيبي , بحضور رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي , المتميزين حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة وبث روح التنافس مع زملائهم.// انتهى //13:29ت م0112