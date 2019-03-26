الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستشارك دارة الملك عبدالعزيز في معرض الكتاب السنوي الثالث 2019م الذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حتى يوم الخميس المقبل بمبنى المكتبة المركزية تحت عنوان "القراءة فكر".وتعرض الدارة مجموعة من إصداراتها المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية وبصفة خاصة المتعلقة بالمرأة السعودية سواء موضوعًا أو تأليفًا ضمن إطار التعاون المستمر بين الدارة والجامعة، وبهدف تشجيع القراءة للكتاب التاريخي وتعزيز مكانته بصفته جزءًا من الثقافة الأصيلة والمطلوبة في تعزيز الهوية الوطنية.// انتهى //13:30ت م0113