جيزان 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بمكتبه في الإمارة اليوم، فعاليات الحملة الخليجية الرابعة للتوعية بالسرطان 2019م، التي أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.وأكد وكيل الإمارة للتنمية أهمية الحملة في التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه, التي تتضمن تنفيذ العديد من البرامج والندوات والمعارض التوعوية والهادفة للحملة والتعريف بكافة مراحلها بعدة جهات ومجمعات وكليات ومدارس ومكاتب الضمان بمختلف محافظات المنطقة.وبين القصيبي أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع، سعياً لرفع الوعي لدى الجميع بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، وتجنب عوامل الخطر التي تساهم في زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان، وضرورة الكشف المبكر عن السرطان وأهميته في تحسين ورفع فرص العلاج والشفاء، فضلاً عن تفعيل البرامج الوطنية الهادفة لمكافحة السرطان.// انتهى //13:48ت م0117