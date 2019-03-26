باريس 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسبدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة رسمية اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في اجتماع رباعي رفيع المستوى، بشأن العلاقات مع الصين.وكانت ميركل صرحت في القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل قبل أيام، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لعلاقات تجارية مكثفة مع الصين، ولكنها شددت على ضرورة أن يعتمد ذلك على إتاحة حرية الوصول المتبادل إلى السوق بين كلا الطرفين. وإلى جانب المستشارة الألمانية، والرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، يشارك في الاجتماع أيضًا، الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر عقد قمة كاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي ببروكسل، في شهر أبريل المقبل.// انتهى //13:49ت م0118