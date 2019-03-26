بريدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, الدكتور سلطان بن سعود الشايع بمناسبة صدور قرار وزير الصحة بتكليفه رئيسًا تنفيذيًا للتجمع الصحي بمنطقة القصيم.ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالدكتور الشايع, مباركًا خطوة الوزارة بتشكيل التجمع الصحي بالمنطقة برئاسته, منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي من دعم القيادة - أيدها الله -, وبالجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم, مؤكدًا أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص, داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يبارك بالجهود المبذولة, وأن يديم نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جهته قدم رئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وحرصه الدائم, مؤكدًا أن تشكيل الوزارة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم يأتي ضمن مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية التي تهدف إلى الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية ضمن رؤية المملكة 2030 عبر تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية التي تتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي لتحسين الإنتاجية والأداء وللارتقاء بالقطاع إلى أعلى المعايير الدولية, سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لتحقيق تطلعات القيادة - أيدها الله -, وفي تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه الوطن المبارك.حضر الاستقبال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي .// انتهى //13:50ت م0119