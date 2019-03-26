جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسعقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعها الـ 11 ، وذلك للتحضيرً للاجتماع الـ 12 لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي يعقد برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد غدٍ الخميس في جدة .وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري والأمناء العامون للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري.وافُتتح الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي رحب فيها بالأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي.وقدم شكره لمجلس الأمة بدولة الكويت على جهودهم المشكورة ومجلس الشورى بسلطنة عُمان على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع ، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداداهم وترتبيهم وتنسيقهم لهذا الاجتماع.بعد ذلك بدأت جلسة العمل المغلقة .من جانبه نوه رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،على استضافة الاجتماع الـ 12 ،لأصحاب المعالي رؤساء لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي مما يؤكد حرصه - حفظه الله - على تعزيز أواصر العلاقات بين دول مجلس التعاون وتحقق آمال شعوبها .وأشار الدكتور الحارثي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ، إلى أن اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي كان مثمراً حيث تم اعتماد مشروع جدول الأعمال بعد مناقشات ثرية، مشيداً بروح التعاون والتنسيق التي تتسم بها مجمل الاجتماعات الخليجية على مختلف الصعد .// انتهى //13:52ت م0120