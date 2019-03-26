لندن 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسصوت أعضاء البرلمان البريطاني لصالح تعديل يمنحهم دورًا أكبر في التعامل مع قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وخسرت الحكومة التصويت الذي جرى في مجلس العموم مساء أمس، بعدما دعم 329 عضوًا التعديل المقترح في مقابل رفض 302. وصوت ثلث أعضاء مجلس العموم عن حزب المحافظين ضد الحكومة.ويستطيع النواب حاليًا التصويت على سلسلة إجراءات لتنظيم مسألة مغادرة الاتحاد، التي شابتها حالة من الفوضى. واستقال ثلاثة من أعضاء الحكومة كي يتسنى لهم دعم التعديل.وينتظر أن يصوت النواب غدًا، على سلسلة من القرارات لتحديد الطريقة التي يفضلونها لتنظيم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:54ت م0121