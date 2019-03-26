لندن 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تصويت أعضاء البرلمان البريطاني لصالح تعديل يمنحهم دورًا أكبر في التعامل مع قضية الخروج من الاتحاد الأوروبيوتناولت صحف الثلاثاء ، تحذير تقرير من أن مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، قد يُحرمون من الحصول على مزايا، مثل: الإسكان، والتأمين الاجتماعي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وسلطت الضوء على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إنه سوف يضع أعداءه تحت المجهر، وذلك بعد أن برأته التحقيقات من مزاعم التآمر مع روسيا".وتناقلت صحف بريطانيا، موافقة القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، على استخدام مليار دولار من ميزانية البنتاغون، لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.// انتهى //13:54ت م0122