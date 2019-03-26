الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف أمس, "اليوم العالمي لمتلازمة داون" تزامناً مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، بمشاركة الفريق التطوعي "أفئدتنا بكم تخفق".وتهدف الفعالية إلى تفعيل "اليوم العالمي لمتلازمة داون" وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.وتضمنت الفعالية مجموعة من الأركان وهي ركن الضيافة وركن تزين الكوب كيك وركن العصائر وركن التصوير وركن الهدايا.// انتهى //15:13ت م0180