الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسنفذت إدارة الأمن الصناعي بفرع شركة الغاز والتصنيع الأهلية بمحافظة الطائف, بالتنسيق مع الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية خطة فرضية لتسرب غاز بمقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية بمحافظة الطائف ومشاركة الدفاع المدني, وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.وبدأت الفرضية في الساعة الـ 10:00 صباحاً بإطلاق صافرات الانذار وعمل أجهزة التحكم وأنظمة الإنذار والاطفاء داخل الشركة لمواجهة التسرب وتقليص نطاق التسرب وعليه فقد تم تمرير البلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) والذي يفيد بتسرب للغاز من إحدى الخزانات بمقر شركة الغاز.وتم توجيه "9 فرق" دفاع مدني بالإضافة لفرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة إلى موقع الفرضية خلال وقت قياسي لإخلاء الموقع والقيام بعمليات التبريد والسيطرة على التسرب ومنع انتشار الغاز أو اشتعاله وإنقاذ المصابين ومنع امتداد الخطورة لخزانات الغاز الأخرى أو الناقلات أو صالات الإنتاج والتعامل مع التسرب وفق الآليات المتبعة في مثل هذه المواقف.بدوره أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر المقذلي أن مشاركة إدارة الدفاع المدني بالطائف جاءت بمتابعة مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي, واستمراراً لخططها بمنطقة مكة المكرمة في المشاركة وتنفيذ عدد من الفرضيات طوال العام في عدد من المواقع الحيوية المختلفة لقياس مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة وتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الفرضيات لرفع مستوى أداء العاملين، وكذلك التأكد من الجاهزية لأي طارئ لا سمح الله.// انتهى //15:16ت م0181