المدينة المنورة 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسبرعاية صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام, احتفلت الجمعية أمس, بتخريج الدفعة الثانية من خريجات البرنامج التأهيلي لأمهات الأيتام " تمكين" الذي يهدف لتحقيق الاستقلال المادي للأسرة المستفيدة وتأهيل وتدريب المستفيدات لرفع الكفاءة العلمية والعملية وتوليد الفرص الوظيفية لأمهات الأيتام وتعزيز القيمة الإنتاجية والاقتصادية.وبدأ الحفل بالقرآن الكريم, ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية وبعض مشروعاتها, عقبها قدم مجموعة من بنات الجمعية نشيداً ترحيبياً وفقرات متنوعة.وخلال الحفل رحبت مشرفة الإدارة النسوية بالجمعية مريم المحمدي بالحضور معبرة عن شكرها وتقديرها لرعاية وتشريف سمو الأمير لولوة السديري للمناسبة وقالت: أصبح برنامج تمكين التكاتف والتكامل بين الجهات الداعمة والراعية والجهات التدريبية المتخصصة والجامعات السعودية بفضل الله برنامجا متميزاً يعمل على تمكين أمهات الأيتام في مسارين أولهما تدريب وتأهيل والثاني: دعم المشروعات والتوظيف, حيث نستهدف في المسار التأهيلي خلال ما يقارب الـ 4 أشهر مجالات مهنية ومهارية "اجتماعية, ونفسية, تربوية وتعليمية وتقنية يغطي 39 موضوعاً خلال 220 ساعة تدريبية على أربع وحدات مدار ثلاثة أيام في الأسبوع , ويستهدف المسار الثاني المتعلق بالدعم كافة أسر المستفيدات حيث أتاحت الجمعية التسجيل من خلال برنامج إلكتروني يسجلن الأمهات فيه بصورة شفافة وفق معايير محددة، وبلغ عدد المسجلات 1200 أرملة.وأكدت مشرفة الإدارة النسوية بالجمعية أن تمكين ليس مجرد تأهيل وتدريب فقط بل برنامج يمتد تمكينه إلى المتابعة والتقويم للأمهات اللواتي انخرطن في سوق العمل أو برنامج المقاصف المدرسية الذي تبنته الجمعية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أو غيرها من المشروعات التي دعمتها الجمعية مثل مشروع دعم أرامل محافظة الحناكية والذي استفاد منه 113 أسرة في المحافظة بمبلغ مليون ريال.ثم ألقت المتدربة أمل الأحمدي كلمة نيابة عن خريجات البرنامج التأهيلي لأمهات الأيتام , وفي ختام المناسبة تم استعراض مسيرة الخريجات وتكريم الداعمات لأنشطة وبرامج الجمعية.// انتهى //15:18ت م0182