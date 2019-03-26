القريات 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسدشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم مركز الإنتاج التعليمي الرقمي بمركز التدريب التربوي .وأوضح رئيس التجهيزات المدرسية أحمد بن مفلح العازمي أن مركز الإنتاج التعليمي الرقمي يختص بإنتاج وتطوير الدروس والوسائل الرقمية ذات جودة عالية داخل القاعات والفصول الذكية بالمدارس لمساعدة المعلمين على توفير العروض والوسائل التعليمية الرقمية التفاعلية ويهدف إلى نشر الثقافة التقنية وتفعيلها في الفصول التعليمية وتغذية الميدان التربوي بالمواد التعليمية الرقمية والمساهمة بتقديم محتويات تفاعلية ودعم المناهج الدراسية بأدوات واستراتيجيات تقنية مواكبة لمتطلبات العصر وتدريب الكوادر البشرية على الإنتاج التعليمي.وأكد مدير تعليم القريات على تقديم الخدمات المساندة للميدان والمعلمين ، مثمنا للقائمين على هذا العمل جهودهم في تطوير العملية التعليمية .// انتهى //15:19ت م0183