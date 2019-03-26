الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، قراراً بإنشاء لجنة دائمة للمؤتمرات والندوات والملتقيات برئاسة فضيلة وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وعضوية عدد من وكلاء الوزارة، والمستشارين، ومديري العموم.وتعمل اللجنة بالنظر في جميع ما يرد للوزارة من طلبات للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات، ومدى مناسبة المشاركة، ومستوى التمثيل فيها، ودراسة جميع ما يرد من مقترحات في إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات، والنظر في اعتماد عنوان المناسبة المقترحة وأهدافها ومحاورها وتاريخ انعقادها ومكانها، وترشيح أسماء المشاركين في تلك المناسبات.ويأتي هذا القرار في إطار القرارات التنظيمية لأعمال الوزارة، ومشاركتها في المناسبات المحلية والدولية، وفيما يساهم بالحضور المميز للفعاليات بما يحقق رسالة الوزارة، المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وبما يواكب رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:19ت م0184