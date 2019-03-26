الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام.وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد , الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدد من الملحوظات على مشروع النظام تضمنت جوانب صياغية وتنظيمية على مشروع القواعد الخاصةبالمحافظة على الذوق العام , مؤكدين تأييدهم دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على أن تطرح اللجنة في جلسة الغد وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام .وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي .وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أعضاء المجلس مشروع النظام, مؤكدين أهميته , كونه واحداً من الأنظمة التي تواكب رؤية المملكة 2030 .وأبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على مشروع النظام عدد من الملحوظات علـى مــواد النظام , مشيرين إلى أن بعض المصطلحات لم تكن واضحة في صياغة بعض مواد المشروع .وأوضح أعضاء المجلس بأن نجاح مشروع النظام كفيل بوضع مواصفات دقيقة على المنتجات , مطالبين بإيجاد أنظمة تضمن حقوق الأطراف الأخرى , وإيضاحات للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواد مشروع النظام .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على أن تطرح اللجنة في جلسة الغد وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام.// انتهى //15:19ت م0185