الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسأكد مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أهمية ترجل القيادات التعليمية من أعمالهم المكتبية والنزول إلى ساحة الميدان التعليمي للمساهمة في إنجاح ودفع عجلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مجلس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دورتها الثانية بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التعليمة وذلك في مقر تعليم الشرقية بالدمام.وشدد الدكتور الشلعان، على أهمية رفع تحصيل نواتج التعلم، والدفع بتعريف أهداف وإنجاح الاختبارات الدولية والوطنية التي سينعكس أثرها بالارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 وذلك بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها إيماناً منها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية الإنسان.من جهته أبان أمين عام مجلس إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أنور الزهراني، أن الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الاول للمجلس، ومناقشة مستوى التقدم والإنجاز في الاختبارات الدولية، وتسليط الضوء على تفعيل تطبيق إسعاد عمليات الإدارات والمكاتب، ومناقشة إنشاء وحدة التحول الرقمي بتعليم الشرقية.//انتهى//15:21ت م0187