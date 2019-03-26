المدينة المنورة 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسحصل المحاضر بجامعة طيبة, ذعار الحربي المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه من أستراليا, على ثلاث جوائز علمية بعد تسجيله ثلاث براءات اختراع في تقنية النانو بجامعة فلندرز بأستراليا، كما حصل على جائزة التميز كأفضل طالب دراسات عليا في الجامعة.وقال المبتعث ذعار الحربي, أنه كان يعمل على أبحاث النانو منذ سنتين، ونتج عن هذا الجهد، إيجاد طريقة علمية جديدة لتحديد أطول انابيب الكربون النانوية، واستخدام هذه المواد في التطبيقات المختلفة سواء في المجال الطبي، أو الخلايا الشمسية، والإلكترونية، وبناء على هذا الإنجاز تم اختياري ممثل عن جامعة فلندرز للمشاركة بمركز العلوم في اليابان، مُشيراً إلى أنه تم نشر خمس أبحاث علمية في مجلات علمية عالمية مُحكمة خلال الفترة الماضية.وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين - حفظهما الله - على ما يقدمونه للطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، من أجل خدمة الوطن، وكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنمو وتحقيق رؤية المملكة 2030، كما شكر معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني على دعمه اللامحدود لطلاب الابتعاث في الجامعة، وما يلقونه من اهتمام ومتابعة من إدارة الجامعة.// انتهى //15:21ت م0188