الرياض 19 رجب1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسوقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في الرياض اليوم ، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، تقوم بموجبه " مشروعات" بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في الموضوعات ذات الصلة بإدارة مشروعات الهيئة والموانئ التابعة لها، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.ووقع المذكرة كل من نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة من الهيئة العامة للموانئ مساعد بن عبدالرحمن الدريس، وأمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي.كما يقوم برنامج "مشروعات" بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الهيئة من حيث تصميم نموذج تنظيمي مناسب للهيئة لإدارة مشروعاتها بكفاءة، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الهيئة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقاً للهيكلة المعتمدة.وسيتم تأسيس مكاتب إدارة المشروعات في الهيئة؛ لتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية لـ 9 موانئ على مستوى المملكة، وتأهيل شركات إدارة المشاريع لتطبيق دليل مشروعات الوطني وتقديم التدريب اللازم لمنسوبي الهيئة.وأكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن توقيع الاتفاقية سيسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة تنفيذ المشروعات ورفع مستوى الأداء والأعمال بالموانئ السعودية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار خطط ومبادرات الهيئة التطويرية لتطوير ومتابعة إدارة المشاريع بالموانئ السعودية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالشراكة المثمرة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".// انتهى //15:23ت م0190