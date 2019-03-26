حائل 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم, معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري والوفد المرافق له.وفي بداية اللقاء نوه سمو نائب أمير المنطقة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم لقطاعي الكهرباء والمياه ولما لهما من دور مهم في التنمية المستدامة.كما قدم معالي محافظ الهيئة لسموه شرحاً مفصلاً عن خطط وتوجهات الهيئة التي تعمل عليها على مستوى المملكة وخاصة بما يتعلق بمنطقة حائل وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية من حيث الجودة والكفاءة والاعتمادية "الموثوقية" والشمولية وحماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية لتظل دائماً مرتكزاً لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة بحيث تركز على العناية بالمستهلك.الجدير بالذكر أن الزيارة التي يقوم بها معالي محافظ الهيئة والوفد المرافق له للمنطقة تشمل مرافق مقدمي الخدمة ومكاتب خدمات المشتركين لكل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية في المنطقة, وذلك للتأكد من الإجراءات المطبقة في معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم وكذلك الوقوف على أسباب انخفاض مؤشرات أداء معدل مدة انقطاع الخدمة الكهربائية وتكراره وتعد هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة باستمرار للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.// انتهـى //15:24ت م0191