أبهـا 19 رجب 1440 هـ الموافق26 مارس 2019 م واسشاركت إدارة التعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة خدمات الطلاب في فعاليات وبرامج أسبوع البيئة التي تنظمها وزارة البيئة والزراعة والمياه في أحد المجمعات التجارية بأبها.وأوضحت المشرفة على المعرض تركية التركي أن المشاركة تهدف إلى تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة وزرع القيم في أفراد المجتمع وتوجيههم للعناية بها, فيما تمثلت المشاركة بعرض لبعض مستلزمات الحدائق المنزلية, والزراعة والمنتجات العضوية, وتدوير النفايات المنزلية, إلى جانب تقديم العديد من المنشورات التوعوية بأهمية المحافظة على البيئة, والهدايا القيمة للزوار والمشاركين.// انتهى //15:24ت م0193