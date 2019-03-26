عـدن 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستنكرت اليمن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الإحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "إن هذا الإجراء يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومخالفًا للقرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد على عدم الاعتراف بضم الإحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، ودعاها إلى إلغاء قانون ضم الجولان ".وأكدت اليمن موقفها الثابت الرافض لمبدأ استخدام القوة في الاستيلاء على أراضي الغير الذي لا تقره الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن هذا الإجراء لن يغير من الوضع القانوني لمرتفعات الجولان ولا من حقيقة كونها أرضًا عربيةً سوريةً محتلةً.// انتهى //16:24ت م0231