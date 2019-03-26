سكاكا 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي اليوم, معرض ختام مشروع فصول الموهوبات وبرنامج الرعاية المدرسية, الذي تنظمه إدارة الموهوبات بالمدرسة العاشرة المتوسطة بسكاكا.ونوه الدكتور الغامدي بالدور الكبير للمعلمات، والبناء التعليمي والإبداعي للطالبات وتغذيتهن من خلال عرض إبداع العلماء والأدباء، وبعدها يتجلى دور معلمات الموهبة في تنمية الموهبة ورعايتها وتوجيهها التوجيه العلمي السليم.وشاهد الدكتور الغامدي عرضًا لمنصة فصل الموهوبات في المدرسة (google classroom) للمعلمة مها الصقعوب، وكذلك عن منجز الطالبة أمجاد السحيمي باستخدام الحوائط الافتراضية لعملية التعلم والتعليم للطالبة, مثنيًا على ما شاهده من تنظيم وعرض له دلالات مسبقة من الدور البناء للمواهب الطلابية يدل على تطبيق أساليب علمية حديثة ونوعية كان لها دور في اكتشاف ورعاية الموهبة.كما تجولت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في وقت لاحق, على المعرض واستمعت من الطالبات لشرح عن مشاريعهن والأسباب الدافعة للابتكار.ووصفت الشايع الطالبات بصناع المستقبل, مبينةً أن هذه المشاريع سيكون لها مستقبل عملي يخدم البشرية، لاسيما وأن الطالبات يمتلكن موهبة والفيصل دائمًا في اكتشاف الموهبة ورعايتها وتهيئة البيئة المدرسية والأسرية للاهتمام وتحفيز الموهوبة وهذا الضمان الحقيقي للحفاظ على المكتسبات الحضارية التي يكون لها دور برقي المجتمع.من جانبها أوضحت مديرة إدارة الموهوبات شريفة بنت منزل المقبل, أن الهدف من المعرض إتاحة الفرصة للطالبات في التحدث عن مشاريعهن وعرض مخرجات برنامج الرعاية المدرسية مع منجزات فصول الموهبة بالمساهمة في مشاريع للوحدات الدراسية والتي تنظمها بإشراف مشرفة برنامج فصول الموهوبات وبرنامج الرعاية المدرسي انتصار بنت محمد العقيل.// انتهى //16:26ت م0232