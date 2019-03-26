تبوك 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأطلق مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي اليوم , البرنامج التدريبي "ممارس القيادة" بنسخته الجديدة بتبوك والوجه وضباء وأملج وذلك في مركز التدريب التربوي .وأكد المساعد في كلمته للقادة المستهدفين في البرنامج التدريبي أن برنامج " ممارس القيادة" يستهدف تدريب قادة المدارس فيمنطقة تبوك وانطلق اليوم في مدينة تبوك ومحافظة الوجه وضباء وأملج وذلك ضمن خطط البرنامج الوطني للتطوير والذي يهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 لتمهين القيادات التربوية بجودة عالية في ضوء المعايير المهنية المعتمدة للقيادات التربوية والارتقاء بأداء القيادات التربوية لتحقيق فاعليتهم كقيادة تغيير في المجتمعات المهنية المتعلمة وبناء المعرفة وتجويد العمليات المعرفية والتعليمية في المدارس.وأكد المشرف العام على البرنامج بتعليم تبوك مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ماجد بن عبد الرحمن القعير أن هذا البرنامجسيسهم في رفع الكفاءة المهنية لقادة المدارس مما ينعكس على البيئة التعليمية ويجود المخرج التعليمي بما يتوافق مع رؤى وتطلعات رؤية 2030 لبناء جيل يقود المعرفة ويحقق النمو المعرفي ويكتشف الابداع وينمّيه.فيما أوضح مشرف البرنامج مدير إدارة التدريب والابتعاث أمين غليله أن البرنامج يتناول العديد من المحاور والتي من أهمها التعريف بقيادة التغيير، والتخطيط ، والمدرسة المتعلمة ، وعمليات التعلم والتعليم والشراكة المجتمعية وجودة التعليم.// انتهى //16:28ت م0233