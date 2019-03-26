نجران 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبة إنعدام تفي الرؤية الأفقية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //16:30ت م0234