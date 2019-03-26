عرعر 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم ، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري‎.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .‏// انتهى //16:31ت م0235