عام / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل سفير العراق لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
عرعر 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم ، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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16:31ت م
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