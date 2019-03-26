الأحساء 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بديوان المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الشروق إبراهيم الدبل, وأعضاء المجلس ولاعبي كرة السلة بالنادي، بحضور رئيس هيئة الرياضة بالمحافظة عبداللطيف العرادي, وعمدة الجفر يوسف المهنا، وذلك بمناسبة صعود فريق كرة السلة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى وتحقيق المركز الأول.ورحب سمو محافظ الأحساء بالجميع، مقدمًا التهنئة للإدارة واللاعبين على هذا الإنجاز الكبير والذي تحقق بتضافر جهود الجميع، موجهًا سموه ببذل المزيد من الجهود للاستمرار في تحقيق نتائج طيبة وتحقيق المزيد من الإنجازات في ألعاب النادي كافة.من جانبه, أعرب رئيس النادي والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ على استقباله وسؤال سموه الدائم عن الأندية بالمحافظة, ومتابعته للإنجازات التي جرى تحقيقها على الأصعدة كافة في مختلف الألعاب الرياضية، لافتًا الانتباه إلى أن النادي يعمل على تطلعات أهالي مدينة الجفر في العمل على الألعاب الرياضية الأخرى والأنشطة الاجتماعية والثقافية.وفي ختام اللقاء, تسلّم سموه درع النادي بمناسبة صعود فريق كرة السلة إلى الدرجة الأولى.// انتهى //16:43ت م0237