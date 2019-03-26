تبوك 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسدشن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري اليوم، معرض التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك تقني 2019, الذي يهدف إلى ربط المحتوى التقني وتقديم رسالته للمجتمع لتعزيز أهمية العمل التقني وآفاقه الواعدة, ويأتي مصاحباً للملتقى التوظيفي لخريجي وخريجات الوحدات التدريبية و تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بكليات التقنية بنين وبنات والمعهد الثانوي الصناعي بتبوك، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام .واطلع المهندس المطيري على مكونات المعرض واستمع لشرح عن أركان المعرض والتي احتوت على عرض الوسائل التدريبية التطبيقية وتجهيزاتها التقنية الحديثة, ومخرجات وابتكارات المتدربين والمتدربات ومهاراتهم المكتسبة في مختلف اقسام الوحدات التدريبية التي ركزت على العديد من الجوانب، منها تقديم الحلول المبتكرة في التقنية المدنية والعمارة وتصميم المباني والتقنية الميكانيكية والالكترونية مثل منظومة تحويل وتخزين الطاقة الشمسية التي تسهم في توفير بيئات عمل تقنية احترافية تقلص من تكاليف التشغيل بكفاءة عالية، واستخداماتها في مجال المنازل الذكية ونظام الري الآلي والروبوتات وصيانة أجهزة الاتصال والتقنية الإدارية والحاسب الآلي وابتكارات في مجال القيادة الآمنة والاستخدام الآمن للمركبة، كما شمل المعرض على أركان للتواصل مع المجتمع المحلي ونشر الثقافة التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتقنية المجانية لزوار المعرض مثل تقديم الاستشارات في مشاريع ريادة الأعمال ودراسات الجدوى وإعداد الخطط المالية والتسوق الأمن عبر الانترنت وركن اسألني الذي يقدم الاستشارات المجانية في مجال الميكانيكا والكهرباء والتكيف والتبريد والحاسب الآلي، بالإضافة إلى أركان لتعريف كافة شرائح المجتمع بالكليات التقنية والمعاهد والوحدات التدريبية بالمنطقة والتخصصات المتاحة والمميزات التدريبية,لتأصيل مفهوم المهنة والتقنية بمختلف مجالاتها وركن خاص لتعريف الأطفال بعدد من المهارات التقنية والمهنية لتحفيز التفكير الإبداعي التقني لديهم وتجربة العمل المهني التقني بشكل فعلي مُبَسط.وفي نهاية الجولة أعرب المطيري في تصريح لوكالة الانباء السعودية عن سعادته بما شاهده من مخرجات ومشاريع متنوعة وفي عدة أقسام قدمها المتدربين والمتدربات والتي تحقق متطلبات سوق العمل, مشيراً إلى أن للمعرض أهداف عديده ومن أهمها عرض مخرجات الوحدات التدريبية من المتدربين والمتدربات وإنجازاتهم لاستقطابهم من قبل الجهات الحكومية والخاصة ودعم مشاريعهم وافكارهم, مبيناً تحقيق الوحدات التدريبية بالمنطقة لمراكز متقدمة في المشاركات في المسابقات المحلية وآخرها تحقيق المركز الرابع في مسابقة أبطال أولمبياد الروبوت الخامس على مستوى المملكة.كما أعرب المطيري عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة ولجميع العاملين بالمؤسسة على جهودهم في تأهيل وتدريب أبناء الوطن في ظل ما تشهده المؤسسة من دعم كبيرة وتوفير الإمكانيات والتجهيزات الحديثة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //16:44ت م0238