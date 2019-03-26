الخرطوم 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسالتقى رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي بمكتبه اليوم، الملحق العسكري الأمريكي الجديد المقدم شين كوركوران الذي قدم أوراق اعتماده لرئيس الأركان المشتركة.وبحث خلال اللقاء العلاقات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل، الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //16:45ت م0241