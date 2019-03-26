طرابلس 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسوقعت شركة دايو للهندسة والبناء في كوريا الجنوبية اتفاقية مع الشركة العامة الليبية للكهرباء، لبناء محطة لتوليد الكهرباء لتخفف مشاكل الكهرباء في البلاد.وقالت شركة دايو، في بيان صادر اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء الجبل الغربي مع الشركة العامة للكهرباء في 20 مارس الجاري، مشيرة إلى أن محطة كهرباء الجبل الغربي التي ستكون في الحوامد، على بعد حوالي 200 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، ستولد طاقة كهربائية بقدرة 900 ميغاوات.وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة مع شركة دايو للهندسة والبناء، ستضيف المحطة مبادلاً حراريًا لاستعادة حرارة النفايات وتوربينات بخارية بقدرة 450 ميغاوات إلى مولد التوربينات الغازية الحالية.وفي 19 مارس الجاري، وافقت شركة دايو للهندسة والبناء على إعادة إنشاء محطة الزويتينة لتوليد الطاقة، والتي علقت منذ العام 2014 بسبب الحرب الأهلية.// انتهى //16:47ت م0243