جنيف 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأعلنت إدارة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 1،85 مليون شخص تضرروا من إعصار أيداي في موزمبيق، وأن فرق الإغاثة والتقييم لازالت تعمل لتقدير حجم الكارثة الإنسانية التي أدت إلى مقتل 446 شخصًا ونزوح 109 آلاف شخص.وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداءً عاجلًا لتوفير 36،4 ملايين دولار لتمويل عملياتها الطارئة في موزمبيق خلال الشهور الستة القادمة.وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موزمبيق أن أكثر من 100 ألف شخص في موزمبيق فقدوا منازلهم وكل ممتلكاتهم، ودمر الإعصار 55 مرفقًا طبيًا في بييرا.وتكون المنظمة فريقًا للطوارئ من 40 فردًا يضم أطباء ومتخصصين في احتواء الأوبئة وخبراء لوجيستيين.// انتهى //16:49ت م0244