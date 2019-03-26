القاهرة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8ر2 مليار جنيه ليصل إلى 5ر810 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 868 مليون جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 23ر0% ليغلق عند مستوى 4ر14637 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة بلغت 4ر0% ليسجل 55ر681 نقطة، وهبط مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 38ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 22ر1728 نقطة.// انتهى //16:52ت م0245