بغداد 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على تراجع بنسبة 0.37%, متوقفًا عند 453.89 نقطة.وبحسب المؤشر فإن أسهم 5 شركات سجلت تراجعًا , مقابل 8 شركات سجلت ارتفاعًا, فيما بقيت 16 شركة محافظة على قيمة أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 671,224,102 سهمًا, بقيمة 935,862,335 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 442 صفقة شملت 29 شركة مساهمة.يذكر أن عدد الشركات المساهمة المسجلة في البورصة العراقية يبلغ 104 شركات.// انتهى //17:08ت م0248