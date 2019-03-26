القاهرة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البلغاري رومن راديف أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين جرى خلالها استعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي استعرض خلال المباحثات الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن جميع الأبعاد والأسباب.ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس البلغاري حرصه على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، مشيداً في هذا الإطار بجهود القاهرة لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:08ت م0249