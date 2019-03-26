الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسرفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر والتقييد عن استيراد 11 نوعًا من المبيدات، وذلك بعد إعادة دراسة وتقييم مخاطرها على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الزراعة، استنادًا على نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لأهميتها وحاجة المزارعين لها في عمليات المكافحة المختلفة.وحددت الوزارة 5 أنواع من المبيدات التي جرى رفع حظر استيرادها وتمثلت في : جلايفوسيت، هيكسيثيازوكس، ميتام البوتاسيوم، ميتالديهايد، ثيوفانيت ميثيل، موضحةً أن رفع التقيد شمل 6 أنواع من مبيدات الصحة العامة والزراعية تمثلت في: مبيد سيبرمثرين، الفاسيبرمثرين، تترامثرين، سايفلوهثرين، أميداكلوبريد، بيبرونيل بيتوكسايد، مشيرة إلى أنه جرى إخطار اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بذلك.وأبلغت الوزارة جميع المستوردين بالسماح لهم باستيراد المبيدات المذكورة بعد إعادة تقييمها، مشددة على الالتزام بعدم استيراد أو استعمال أنواع المبيدات التي سبق حظرها وتقييدها ويتجاوز عددها الـ300 مبيد، وذلك ضمن مساعي الوزارة للحد من مخاطرها على الصحة العامة.// انتهى //17:41ت م0250