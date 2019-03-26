الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنظم فرع جمعية البر بمحافظة الخبر " مبرة الإحسان الخيرية "، أمس، برنامج بعنوان " كيف أختار مهنتي "، لتدريب أبناء الجمعية من المستفيدين على اختيار مهنة المستقبل، وذلك لتنمية مهاراتهم تمهيدا لتوظيفهم وتوفير وظائف لهم مستقبلاً تساعدهم على تحقيق الاكتفاء لهم ولأسرتهم، وذلك بمقر المبرة بالخبر.وأوضح الأمين العام للجمعية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن الجمعية تهتم بتأهيل وتدريب أبنائها لتوفير فرص وظيفية لهم، تعينهم على الانتقال من الحاجة إلى الاكتفاء وفقاً للخطة الاستراتيجية للجمعية وتوجهها التنموي.من جهته أكد مدير فرع بر الشرقية بالخبر عادل المحسين، أن الجمعية ترعى أبنائها من المستفيدين من خلال تقديم الدعم المادي والعيني والمعنوي لهم، كما أن هناك 1790 أسرة تستفيد من الفرع بمحافظة الخبر.// انتهى //17:42ت م0251