سيهات 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، أمس، ورشة عمل بعنوان "فن التخطيط المالي للأسرة " قدمها المحلل المالي مرتضى النمر، وذلك بمقر الجمعية في مدينة سيهات.وأوضح النمر أن التخطيط المالي يرتكز على سبعة أمور أهمها فن الادخار، الذي يجب التخطيط له لتحقيق أمنية مستقبلية، مبيناً أن المال هو وسيلة لتعديل سلوكيات الإنفاق وصولاً للمبتغى.وقدم المحلل المالي خلال الورشة تعريفاً للميزانية، مفيداً أنها ملخص يوضح مجموع الدخل والإنفاق للشخص وتكمن قيمتها في عملية إدارة التخطيط المالي السليم للميزانية بين حجم الدخل وحجم الصرف، موضحاً أنه يجب التفريق بين أنواع المصروفات عند إعداد الميزانية حيث أن هنالك مصروفات ثابتة تتمثل في قيمة الخدمات، وهنالك مصروفات متغيرة ترتبط بأمور التجديد لملتزمات الحياة.وأوصى النمر بأهمية التفريق بين أنواع الدخل المختلفة عند إعداد الميزانية، حيث أن هناك الدخل الثابت المتمثل في الراتب الشهري، وهناك الدخل المتغير الذي يرتبط بالعمل الإضافي، أو العمولة، أو المبالغ المكتسبة من الأعمال التجارية، مشدداً على العاملين في المجال الحر تثبيت المصروفات والتعامل مع رقم محدد كدخل ثابت لإنجاح عملية التخطيط.وأشار إلى أن الميزانية الذكية يجب أن تحتوي على جميع أنواع المصروفات، وجميع أنواع الدخل، ويجب تصنيفها حسب النوع بشكل واضح، مشيراً إلى أهمية تخصيص حساب بنكي للزوجة ليساعدها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل للتصرف بهذا المال المخصص وصرفه بحكمة.وأفاد النمر أن الأهداف الواقعية للميزانية تنقسم لثلاثة أقسام هي: قصيرة الأجل تتحقق خلال السنة، ومتوسطة الأجل والتي بالإمكان تحقيقها من سنة إلى ثلاث سنوات، وطويلة الأجل التي بالإمكان تحقيقها بعد خمس سنوات فأكثر، مشدداً على ضرورة بناء صندوق مالي احتياطي لتفادي أي نوع من المخاطر التي تعترض الشخص في حياته.// انتهى//17:43ت م0252