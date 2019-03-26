الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسكشفت آخر الاحصائيات الصادرة عن اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية غير الحكومية عن وجود 76 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية بالرياض وفاء الموسى أن عمل اللجان يتلخص في إصدار التصاريح لهذه المراكز وفق ضوابط محددة، ومتابعة سير العمل داخلها، وتقييم اداءها، ورصد الملاحظات، وإعداد التقارير الدورية عن جميع الخدمات المقدمة فيها بما في ذلك جودة التجهيزات والمباني، وحضور الفعاليات والبرامج المنفذة من خلال الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى إدخال بيانات المستفيدين والمستفيدات، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم في انجاز معاملاتهم مثل مخاطبة الجهات ذات العلاقة.ولفتت الموسى النظر إلى وجود مجموعة من مراكز الرعاية النهارية التي تعمل في كلا الفترتين الصباحية والمسائية داخل منطقة الرياض، مؤكدةً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً في اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية على متابعة كافة أوجه الرعاية المقدمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا ليصبحوا أفراداً قادرين على خدمة ذواتهم والتكيف مع المجتمع .يذكر أن ملكية هذه المراكز تعود لشركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، كما أن بعضها مراكز غير حكومية و تابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية، وتنقسم إلى قسمين: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور من سنتين إلى ١٢ سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر ١٢ عاما وما فوق.// انتهى //17:43ت م0253