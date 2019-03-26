اقتصادي / الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بدعم أسهم أبل وقطاع التقنية
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
نيويورك 19رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع اليوم ، وذلك للمرة الأولى في خمس جلسات، في الوقت الذي قاد فيه سهم أبل المكاسب في قطاع التقنية، بينما ارتفعت أسهم القطاع المالي بدعم من البنوك الكبرى.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 132.73 نقطة أو 0.52 % إلى 25649.56 نقطة ، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 14.30 نقطة أو 0.51 % إلى 2812.66 نقطة ، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 62.46 نقطة أو 0.82 % إلى 7700 نقطة.
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17:56ت م
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