نيويورك 19رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسبدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع اليوم ، وذلك للمرة الأولى في خمس جلسات، في الوقت الذي قاد فيه سهم أبل المكاسب في قطاع التقنية، بينما ارتفعت أسهم القطاع المالي بدعم من البنوك الكبرى.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 132.73 نقطة أو 0.52 % إلى 25649.56 نقطة ، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 14.30 نقطة أو 0.51 % إلى 2812.66 نقطة ، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 62.46 نقطة أو 0.82 % إلى 7700 نقطة.// انتهى //17:56ت م0255