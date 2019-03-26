لندن 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأعلن ثلاثة وزراء بريطانيون الليلة الماضية استقالتهم من حكومة حزب المحافظين الحاكم برئاسة تريزا ماي وذلك بسبب خلافات حول سير عملية الخروج الأوروبي.وضمت قائمة المغادرين وزير شؤون الشرق الأوسط ألستر بيرت ووزير الأعمال ريتشارد هارينقتون، إضافة إلى وزير الصحة العامة ستيف براين.ويأتي هذا في الوقت الذي صوت فيه نواب مجلس العموم مساء أمس لصالح فرض سيطرة البرلمان على عملية الخروج بعد فشل الحكومة في حسم الملف مع اقتراب موعد المغادرة الرسمي.// انتهى //18:01ت م0259