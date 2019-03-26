الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسخسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عامًا (مواليد 2004) من نظيره منتخب جورجيا (مواليد 2003) بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الاتحاد المقدوني ، في ختام الدورة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمتد حتى الـ26 من شهر مارس الجاري .وافتتح منتخب جورجيا التسجيل أولًا في الدقيقة السادسة، ليأتي هدف التعادل للأخضر من إمضاء اللاعب خالد مجرشي بعد 10 دقائق من هدف منتخب جورجيا، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب جورجيا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، ليعزز بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني "للأخضر" عبدالوهاب الحربي المواجهة بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وعلي الصويتي، ومحمد بكر، وصالح برناوي، ووليد صابر، وعبدالله زيد، وصهيبالزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.وجاءت مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية بمقدونيا التي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المقرر إقامتهاشهر سبتمبر المقبل.مما يذكر أن المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى ضمن الدورة أمام منتخب مقدونيا بنتيجة 2-0، في حين حقق في المباراة الثانية والتي جمعته بمنتخب أذربيجان فوزًا بنتيجة 2-1.// انتهى //18:18ت م0262