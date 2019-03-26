الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستنطلق الجمعة المقبل بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع والمواي تاي والكيك بوكسينغ للمراكز والهواة وستقام البطولة في مركز بلاتنيوم بالرياض .وخصصت البطولة لفئة الدرجة الأولى 18 سنة وما فوق للسعوديين والمواليد، كما حددت اللجنة الأوزان المشاركة في فنون القتال المختلط على النحو التالي ( 57 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 93 والوزن المفتوح )، كما حددت أوزان المواي تاي على النحو التالي ( 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ )، فيما ستكون أوزران الكيكي بوكسينغ على النحو التالي ( 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ ) .الجدير بالذكر أن الميزان والتسجيل النهائي سيكون بعد غد الخميس .// انتهى //18:45ت م0275