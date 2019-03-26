رياضي / بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع والمواي تاي تقام بالرياض الجمعة
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
تنطلق الجمعة المقبل بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع والمواي تاي والكيك بوكسينغ للمراكز والهواة وستقام البطولة في مركز بلاتنيوم بالرياض .
وخصصت البطولة لفئة الدرجة الأولى 18 سنة وما فوق للسعوديين والمواليد، كما حددت اللجنة الأوزان المشاركة في فنون القتال المختلط على النحو التالي ( 57 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 93 والوزن المفتوح )، كما حددت أوزان المواي تاي على النحو التالي ( 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ )، فيما ستكون أوزران الكيكي بوكسينغ على النحو التالي ( 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ ) .
الجدير بالذكر أن الميزان والتسجيل النهائي سيكون بعد غد الخميس .
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18:45ت م
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