رياضي / اليابان تفوز على بوليفيا بهدف دون رد
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
كوبي 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
حقق المنتخب الياباني لكرة القدم فوزا صعبا على ضيفه البوليفي بهدف دون رد اليوم في كوبي في مباراة دولية ودية .
ويستعد المنتخبان الياباني والبوليفي لبطولة "كوبا أميركا" المقررة هذا الصيف في البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين .
وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة الثالثة إلى جانب الأوروغواي والإكوادور وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين، أما بوليفيا فتلعب في المجموعة الأولى مع البرازيل المضيفة وفنزويلا والبيرو.
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18:46ت م
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