كوبي 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسحقق المنتخب الياباني لكرة القدم فوزا صعبا على ضيفه البوليفي بهدف دون رد اليوم في كوبي في مباراة دولية ودية .ويستعد المنتخبان الياباني والبوليفي لبطولة "كوبا أميركا" المقررة هذا الصيف في البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين .وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة الثالثة إلى جانب الأوروغواي والإكوادور وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين، أما بوليفيا فتلعب في المجموعة الأولى مع البرازيل المضيفة وفنزويلا والبيرو.// انتهى //18:46ت م0276