الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأكد مدير عام جمعية "إنسان" صالح بن عبد الله اليوسف أن المشاريع التنموية العملاقة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بقيمة 86 مليار ريال، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بالعاصمة الرياض ، وتتميز أنها تشمل كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والترفيهية بما يحقق رفاهية للفرد والمجتمع، ويجعل من العاصمة مركزاً حضاريا وتجارياً وترفيهيا ورياضيا.وأشار اليوسف إلى أن تلك المشاريع النوعية تأتي كجزء من أهداف "رؤية المملكة 2030" وتحقق سياسة المملكة الطموحة لمستقبل زاهر وواعد لأبناء الوطن بمشيئة الله.ورفع اليوسف بإسمه ونيابة عن منسوبي وأبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ــ أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وولاة أمرها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //18:46ت م0277