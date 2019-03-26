وادي الدواسر 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسوقع محافظ وادي الدواسر عبد الله بن سليمان المبارك اليوم, على وثيقة "على الحدود كلنا جنود"، التي تُشارك بها كشافة إدارة تعليم المحافظة في ملتقى النشاط الطلابي الرابع, الذي يبدأ غدًا في قطاع تهامة بمركز الحيا ضمن البرامج التي تنفذها إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة لمدارس الحد الجنوبي.وشارك في توقيع الوثيقة مسؤولو المحافظة من المدنيين والعسكريين، الذين سجلوا رسائل لجنودنا البواسل عبروا من خلالها عن اعتزازهم وفخرهم بما يسطرون من تضحيات دفاعًا عن حدود الوطن الغالي.وأشادوا بما يقوم به الجنود البواسل من ذود عن الوطن وحماية لمقدساته ومقدراته، وتقديم دمائهم وأرواحهم وأنفسهم من أجل أن يبقى وطنهم شامخًا.يشار إلى أن الملتقى الذي يُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير, تُشارك فيه 20 وحدة كشفية من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ورواد الحركة الكشفية وعدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم بالمناطق والمحافظات ويستمر يومين, حيث يشهد الملتقى تكريم أبناء شهداء الواجب والمرابطين على الحد الجنوبي.// انتهى //18:54ت م0278