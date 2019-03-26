الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني انطلقت اليوم، فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، (وطن 89)، بمشاركة (13) قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة .وتفقد معالي الفريق أول سعيد القحطاني وقادة القطاعات الأمنية استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع وتشمل جميع المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، واستمعوا إلى شرح مفصل عن فعاليات التمرين والتكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.يذكر أن التمرين الأمني المشترك الذي تنظم النسخة الثالثة منه قوات أمن المنشآت يهدف إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال .// انتهى //18:55ت م0279