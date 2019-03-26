الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسينافس زوار مهرجان الساحل الشرقي , محترفي التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية وفيديوهات لفعاليات المهرجان المقام حالياً في متنزه الملك عبدالله على الواجهة البحرية في الدمام، وذلك من خلال عدسات كاميراتهم أو بهواتفهم الذكية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتضمنت اللقطات المصورة, صورًا التقطتها عدسات أجنبية من جنسيات متعددة لتتخطى الحدود، ولتنشر ثقافة المنطقة وتراث الساحل الشرقي خارج المملكة لتصل إلى شتى دول العالم، حيث شهد المهرجان حضور زوار مقيمين يعملون داخل المملكة، ومن دول مختلفة من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا إضافة إلى دول عربية وكذلك من دول الخليج.وأطلقت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لأجمل الصور الفوتوغرافية في مجال التصوير بالهواتف المحمولة ومجال صور الكاميرات الاحترافية، فيما تعتزم اللجنة الإعلان عن نتائج المسابقة في ختام المهرجان بنسخته السابعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الـ 12 من شهر رجب الجاري، وتستمر فعالياته 17 يوماً من تاريخ انطلاقه.وأتاحت اللجنة المنظمة المشارَكة في المسابقة باستخدام أي أنواع الكاميرات (الاحترافية، أو الهاتف المحمول) واشترطت استخدام الوسم (الهاشتاق) الخاص بمهرجان الساحل الشرقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) في نشر الصورة بدقة عالية، كما أكدت على عدم مطالبة المصور بحقوق الصورة بعد المشاركة، ويشير المصور الفوتوغرافي سامي بن مسفر ، إلى أن مهرجان الساحل الشرقي في نسخه السابقة شهد صوراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت إبداعية من الزوار ونالت الكثير من إعجاب محترفي التصوير.وأكد ابن مسفر أن ما يلتقط من صور مميزة للمهرجان يعد عنصراً مسانداً لمهرجان الساحل الشرقي وفعالياته والمهرجانات بشكل عام من الناحية التسويقية والإعلامية والتعريف بما يحويه المهرجان من برامج نوعية تتعلق بالتراث البحري وبإبداع المشاركين من المجتمع المحلي والمشاركين من دول الخليج.// انتهى //18:55ت م0280