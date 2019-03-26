الأفلاج 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسعقدت لجنة الاستعداد بتعليم الأفلاج، اليوم، اجتماعها الأول في قاعة الاجتماعات الرجالية في مبنى إدارة الأقسام النسائية ، وذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440 - 1441 هـ .وتناولت فقرات الاجتماع، الذي رأسه مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر والمساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني والمساعد لشؤون تعليم البنات رفعة الردعان وعدد من مدراء الأقسام التربوية والإدارية ومنسوبي المدارس ، آلية أعمال اللجنة ومستجدات مهامها التي استعرضها مشرف قسم الأمانة بالإدارة عبدالله المجادعة .وتحدث رئيس قسم الأمانة عبدالله آل صقر خلال الاجتماع عن رصد الاحتياج في المدارس من خلال الوقف على حاجة الميدان الفعلية ، شارحاً الدليل المستخدم للبرنامج الإلكتروني للجنة الاستعداد الدراسي والنقاط التي تم رصده خلال الجولات الميدانية للمشرفين على المدارس .من جهته أكد مدير التعليم خلال الاجتماع ضرورة استكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس وتجهيزها والوقوف على أرض الواقع على احتياجات الميدان .وفي ختام الاجتماع طرح عدد من أعضاء اللجنة بعض الاقتراحات حول ما قد يحتاجه الميدان التربوي ويخدم البيئة التعليمية بمدارس المحافظة.// انتهى //18:55ت م0281