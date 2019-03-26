مكة المكرمة ١٩ رجب ١٤٤٠ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ م واساستفاد أكثر من 450 طالبًا من طلاب مكة من برنامج تمكين مهارات التطوع الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة بعنوان "أيامن" بعد أن تعلموا على مهارات العمل التطوعي الاحترافي وذلك سعيًا من اللجنة لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 , وضمن محور المجتمع الحيوي ووصولاً لهدف المليون متطوع.واستهدف البرنامج الذي يأتي بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية طلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بمكة وثانوية علي بن أبي طالب, ومدرسة الحكم بن هشام, وسلمان الفارسي حيث دُرب أكثر من 450 طالبًا على مهارات العمل التطوعي ضمن الشراكات المجتمعية مع تلك المدارس.وقدم المشاركون في البرنامج أكثر من 15 مبادرة تطوعية وأكثر من 700 ساعة تدريبية تتمثل في مساعدة عمال النظافة, وزيارات للمرضى المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة وتقديم المواساة لهم, وإقامة برامج ترفيهية تثقيفية للأطفال وغيرها من مجالات التطوع المتنوعة.وستفرز المشاريع وتحكمها لجنةٌ مختصة، وستعلن المبادرات المتميزة المشاركة في البرنامج, وسيكرمون بهدايا قيمة.// انتهى //19:05ت م0282